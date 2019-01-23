Meizu Zero без кнопок и разъемов

В интернете появилась информация о смартфоне Meizu Zero, который должен понравиться фанатам технологий будущего. Данный смартфон, как утверждают инсайдеры, полностью избавится от аппаратных элементов — у него не будет ни клавиш для переключения громкости, ни клавиши для блокировки экрана. Помимо этого, у него не будет портов для подзарядки или выхода под наушники. Фактически, производитель полностью убрал любые элементы на корпусе, которые не очень то и нужны при текущем уровне развития технологий. Конечно, компания официально пока что ничего такого не представила, но в ближайшем будущем все может измениться. Как бы вы отреагировали на подобный флагман и купили ли бы вы его? Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу.