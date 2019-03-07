Meizu Zero признали провалом

Некоторое время назад компания Meizu показала свой проект смартфона Zero, который мог похвастаться совершенно удивительным дизайном корпуса без каких-либо разъемов или аппаратных клавиш. Вы получали полностью монолитный продукт с флагманской начинкой и могли вообще не думать о влаге или пыли. Но, был один момент. Устройство стоило 1299 долларов за базовую версию и 2999 долларов за уникальный продукт в специальном издании. Естественно, столь дорогое устройство от китайской компании никто не стал покупать. Позже генеральный директор компании заявил, что он изначально не верил в массовое распространение устройства и что Zero является лишь неудачной работой отдела маркетинга. Так что ждать новинку на рынке, видимо, не стоит.