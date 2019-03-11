Meizu Zero так и останется концептом

Чуть более месяца назад Meizu представила смартфон без кнопок и разъемов - Zero. Спустя неделю бренд выставил телефон на краудфандинговый сайт Indiegogo. К сожалению, телефон не смог достичь своей цели, получив всего 45% от его поставленной цели в 100000 долларов США.

Стоимость аппарата составила $1299, а первый экземпляр был продан за $2999. Провал краудфандиговой кампании означает, что смартфон не поступит в серийное производство и останется концептом. Если бы телефон достиг производственной стадии, у Zero был бы 5,99-дюймовый AMOLED-дисплей и рейтинг IP68, позволяющий ему окунуться в воду на максимальной глубине 2 метра. По спецификациям, он будет работать от Qualcomm Snapdragon 845 SoC и заряжаться по беспроводной сети через специальное зарядное устройство Super Wireless мощностью 18 Вт.

Помимо того, что Meizu Zero теперь является не более чем несбыточной мечтой. Meizu с меньшей вероятностью получит какой-либо импульс в краудфандинге любых будущих смартфонов после такого провала.