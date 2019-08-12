Meizu готовит новый флагман

2019-08-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Meizu; [16]
Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Meizu постепенно умирает и что совсем скоро производитель закроет большую часть своих магазинов. Тем не менее, в сети появилась информация и о новом смартфоне компании под названием Meizu 16s Pro, который, вероятно, станет новым флагманом бренда. За основу продукта взят процессор Snapdragon 855 Plus, у него предостаточно мощности для запуска современных игр и программ, это самый мощный процессор на текущий момент. Осталось только разобраться в том, какие еще есть преимущества у данного продукта и как именно производитель планирует привлекать аудиторию продукта, который уже давно не пользуется спросом среди потенциальных покупателей. Будем ждать релиза.


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