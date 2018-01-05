Meizu mblu 6s (M6s) засветился в базе данных TENAA

Примерно месяц назад в сети появилось новость о том, что китайская компания Meizu готовит свой первый полноэкранный смартфон, который выйдет под новым названием mblu. Сегодня эту информацию подтвердил китайский регулятор TENAA. В его базе данных обнаружилась золотистая версия смартфона с логотипом mblu на задней поверхности и сканером отпечатков пальцев на правом торце под кнопкой питания. Также слухи прочат устройству процессор Exynos 7872, до 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти, 12-Мп и 5-Мп камеры и Android 7.1.2 Nougat с Flyme OS. Официальный анонс ожидается 17 января.