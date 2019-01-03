Компания Meizu объявила о старте продаж смартфона Note 8 в России с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет оборудован 6-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 632 от Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти достигает 4 ГБайт. Двойная основная камера состоит из сенсоров с апертурой f/1.9 на 12 Мп и 5 Мп с поддержкой портретной съемки. Емкость аккумулятора равна 3600 мА.ч. Стоимость новинки составляет около 16 990 рублей.