Meizu выпустила в продажу красную версию недорого смартфона Note 8

Компания Meizu выпустила в продажу недорогой смартфон Note 8 Flame Red Edition в красном цветовом исполнении. Новинка получила 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Основой аппарата стал процессоре Snapdragon 632 от Qualcomm и 4 Гбайт ОЗУ. Тыловая камера состоит из двух оптических блоков с сенсорами на 12 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера состоит из одного модуля с разрешением 8-мегапикселей. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3600 мА.ч. Гаджет Meizu Note 8 Flame Red Edition будет доступен для покупки на китайских интернет-площадках c 5 ноября. Цена составит около 187 долларов.