MetallicGear представила двухкамерный корпус с закаленным стеклом

Конфигурация корпуса позволяет установить две системы. Он имеет два закаленных стекла, спереди и сбоку. Это придает корпусу превосходный эстетичный вид.

Корпус Neo Qube дает возможность установить до трех радиаторов СЖО размером 360 мм. Передняя панель оснащена двумя портами USB 3.0 Type A, одним портом USB 3.1 Type C, аудиоразъемом, кнопкой питания и перезагрузки, а также кнопка управления RGB подсветкой. Вторая система ограничена установкой mini-ITX платой. Максимальная высота кулера составляет 148 мм, а длина видеокарты 425 мм.

Корпус представлен в двух цветах: черный и белый. Стоимость корпуса составляет 99 долларов.