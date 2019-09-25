Металлический ноутбук ASUS Adolbook14 получил градиентную расцветку

Компания ASUS представила необычный ноутбук Adolbook14, который выделяется своим металлическим корпусом с розовой градиентной расцветкой. Новинка также оснащается четырехъядерным процессором Core i5-10210U поколения Comet Lake-U с частотами 1,6-4,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на накопителе, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, аккумулятором на 72 Втч, интерфейсами HDMI, USB-C, USB 3.1, USB 2.0 и слотом для SD-карт. Размеры ноутбука равны 322,8:208,4:16,5 мм, а масса – 1,3 кг. Цена Adolbook14 составляет 700 долларов.