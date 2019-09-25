Металлический ноутбук ASUS Adolbook14 получил градиентную расцветку

2019-09-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Adolbook14; [67]
Компания ASUS представила необычный ноутбук Adolbook14, который выделяется своим металлическим корпусом с розовой градиентной расцветкой. Новинка также оснащается четырехъядерным процессором Core i5-10210U поколения Comet Lake-U с частотами 1,6-4,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на накопителе, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, аккумулятором на 72 Втч, интерфейсами HDMI, USB-C, USB 3.1, USB 2.0 и слотом для SD-карт. Размеры ноутбука равны 322,8:208,4:16,5 мм, а масса – 1,3 кг. Цена Adolbook14 составляет 700 долларов.


Комментарии и отзывы ASUS Adolbook14
Операционную систему Android 10 уже тест...
Операционную систему Android 10 уже тестГолландское издание GalaxyClub сообщило о том, что компания Samsung начала тестирование прошивки на основ...
Xiaomi Mi Mix 4 с двойной фронтальной ка...
Xiaomi Mi Mix 4 с двойной фронтальной каАвторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о новом флагманском смартфоне компании Xiaomi, ...
Четырёхъядерный процессор MT5670 для сма...
Четырёхъядерный процессор MT5670 для смаТайваньский производитель процессоров MediaTek представил в Нью-Йорке новый процессор MT5670 для смарт-те...
Xiaomi анонсировала двустороннюю куртку ...
Xiaomi анонсировала двустороннюю куртку Компания запустила сбор средств на ещё одну новинку многофункциональную куртку Uleemark. ...
На что способны iPhone 11 Pro и iPhone 1...
На что способны iPhone 11 Pro и iPhone 1В прошлом году анонс новинок от Apple не впечатлил фанатов и любителей техники. На презентации демонст...
Лидеры среди смартфонов по продажам в ми...
Лидеры среди смартфонов по продажам в ми Топ-10 самых...
Ремонт межкомнатных дверей: можно ли сам...
Ремонт межкомнатных дверей: можно ли самБытует распространенное мнение, согласно которому замену замка межкомнатной двери или установку нового...
Ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition с...
Ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition сБренд Redmi снизил цену на одну из моделей ноутбука RedmiBook 14 Enhanced Edition, который был представле...


Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информерОбзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информер
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатураОбзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура
Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помехОбзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех
Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллерОбзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная страт...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная стратСегодня мы поговорим о достаточно необычном проекте, который создан специально для фанатов мультиплеера. ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. Д...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. ДКомпания Xiaomi какое-то время назад представила свой субаренд Redmi и начала под ним продавать свои дост...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBAДалеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возмо...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррорПришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще д...
Предварительный обзор XPG Summoner. Игро...
Предварительный обзор XPG Summoner. ИгроДавно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor