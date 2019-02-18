Mi Mix 3 от Xiaomi и его характеристика

Вообще аппарат выпускается в версиях с 6, 8 либо 10 Гб системной памяти и флэш-накопителем на 128 или 256 Гб. В наличии также двойная селфи-камера (24 + 2 Мп) и двойная камера (12 + 12 Мп) с широкоугольным модулем и теле-фото, аккумулятор на 3200 мА/ч. В качестве материала для задней панели используется керамика.Основой девайса стал топовый чип Snapdragon 845 производства Qualcomm. Под 6,39-дюймовый дисплей, разрешение которого – 1080 x 2340 точек (Full HD+), отведено 93,4 % лицевой панели гаджета. Сдвиг экрана вниз позволяет добраться до значков приложений, сделать селфи и т. д. Сканер пальцевых отпечатков разместился на тыльной панели.Дебют модели состоялся осенью 2018 года в Китае. Российская версия предполагает наличие 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, оценена в 44990 рублей и доступна в черном, зеленом и синем исполнениях. В комплекте со смартфоном идет беспроводная зарядка на 10 Вт.О стоимости смартфона пока неизвестно.