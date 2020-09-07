Mi TV 4A 32 представлен в Индии

Умные телевизоры компании Xiaomi достаточно популярны по всему миру, так как они стоят вполне адекватных денег, при этом пользователь получает и качественное изображение, и продвинутую систему, и массу дополнительных функций и бонусов. Теперь вот китайский производитель решил выйти на рынок Индии со своими телевизорами, представив модель Mi TV 4A 32 всего за 184 доллара. Это достаточно качественный продукт, тем более за такие деньги, а значит, местные жители явно заинтересуются данной новинкой и будут предоставлять просто море положительных возможностей для потенциального покупателя. Вопрос только в том, насколько данный телевизор хорош в сравнении с местными гигантами рынка, которые тоже отлично продаются уже многие годы.