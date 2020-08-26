Mi True Wireless Earphones 2 Pro готовятся к продаже

Наушники полностью беспроводного типа в последнее время пользуются у потенциальных покупателей повышенным спросом, так как это действительно удобно и пользователь получает достаточно много положительных эмоций от использования продукта без проводов. Теперь к продаже готовятся новые беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro от компании Xiaomi, которые не только выглядят крайне привлекательно, но и обладают активным подавлением шума. Это весьма важный момент, ведь многим пользователям важно иметь возможность заглушить звуки вокруг. Проблема только в том, что информации о цене для нашего рынка нет, как и приблизительной даты старта продаж, так что придется подождать, пока наушники привезут в Россию.