Мышь ADATA XPG HEADSHOT и память GENESIS DDR5 удостоены престижной награды за хороший дизайн

ADATA XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, объявляет сегодня о том, что игровая мышь XPG HEADSHOT и модуль памяти GENESIS DDR5 были признаны за превосходный дизайн с 2021 Good Design.

Игровая мышь XPG HEADSHOT - это единственная в своем роде игровая мышь, изготовленная с использованием технологии 4D-печати и искусственного интеллекта. 4D-печать используется для создания механической структуры с решетчатой ​​сеткой снаружи, которая обеспечивает невероятно прочную, но легкую мышь. Благодаря 4D-печати HEADSHOT может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с формой рук человека для индивидуальной эргономики. Процесс его проектирования был начат с трех ключевых аспектов: легкого веса, несравненной эргономики и стильного дизайна. XPG HEADSHOT также недавно получил самую влиятельную награду Тайваня в области дизайна - Golden Pin Design Award. XPG GENESIS DDR5 XPG GENESIS DDR5 - это модуль памяти нового поколения, который призван обеспечить новый уровень производительности для компьютерных геймеров и энтузиастов ПК. Будучи первоклассным модулем DRAM, он отличается превосходным внешним видом, в котором преобладают два вида обработки металлической поверхности: глянцевая и матовая. В модуле также используются пересекающиеся геометрические канавки и линии, а также скошенная поверхность для дополнительного эффекта.