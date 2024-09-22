Мышь Logitech G502 X Plus AL Edition выйдет ограниченным тиражом

Компания Logitech анонсировала игровую мышь G502 X Plus AL Edition, выпуск которой приурочен к 10-летнему юбилею оригинальной модели. Новинка характеризуется корпусом из сверхпрочного авиационного алюминиевого сплава, выполненного из высокоточного станка ЧПУ, оптическим светодиодным датчиком HERO 25K с разрешением 25600 dpi, 13 кнопками, персонализированной RGB-подсветкой, встроенной батареей с автономностью до 130 часов, быстрой скоростью отклика благодаря обновленному протоколу беспроводного подключения Lightspeed, портом USB Type-C для проводного подключения к ПК и комплектным кабелем. Мышь выпущена тиражом в 502 экземпляра с выгравированным индивидуальным номером. Цена и дата начала продаж аксессуара пока не объявлены.

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