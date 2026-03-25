Мышь Razer Viper V4 Pro оценили в 160 долларов

Компания Razer пополнила ассортимент беспроводных мышей моделью Viper V4 Pro, которая основана на оптическом сенсоре Focus Pro 50K Gen-3 с чувствительностью до 50000 DPI. Новинка также характеризуется скоростью отслеживания 930 IPS, ускорением до 90G, беспроводной платформой HyperSpeed Wireless Gen-2, поддержкой частоты опроса до 8000 Гц в проводном и в беспроводном режимах, временем автономной работы до 180 часов в режиме 1000 Гц и 45 часов с максимальной частотой, оптическими переключателями Optical Mouse Switches Gen-4 с ресурсом до 100 млн нажатий, поддержкой расширенной настройки через Razer Synapse, массой 49 граммов, а также черной и белой расцветками. Цена мыши составляет 160 долларов.