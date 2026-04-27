Turtle Beach представила мышку с сенсорным экраном

Новая линейка компьютерной периферии компании Turtle Beach настолько сосредоточена на сенсорных экранах, что компания встроила дисплей даже в игровую мышь — беспроводная Command Series MC7 стоимостью 160 долларов получила 2,25-дюймовую сенсорную панель на левой стороне корпуса. Расположение выглядит спорным, поскольку пользователи могут случайно задевать экран большим пальцем. Панель задумана как встроенный аналог Stream Deck и позволяет назначать нажатиям пользовательские команды для макросов, запуска приложений и управления OBS Studio. Решение также напоминает печально известный Touch Bar в ноутбуках Apple MacBook Pro, который часто нажимался случайно во время работы и был окончательно убран в 2023 году.

Мышь также оснащена двумя сменными аккумуляторами по 1000 мАч каждый — они обеспечивают до 10 часов автономной работы или до 15 часов при отключённой подсветке. Решение довольно необычное и уже вызвало волну обсуждения на просторах интернета, хотя стоит сказать, что на самом деле спрос на мышку с сенсорным экраном явно будет ограниченным. Во-первых, из-за цены — 160 долларов это довольно много, без всякого сомнения. Во-вторых, стоит напомнить, что случайные срабатывания во время работы предотвратить в этом случае очень проблематично — и это может помешать. В-третьих, помимо сенсорного экрана у этой мышки по сути нет ничего уникального или удивительного, так что если экран вам не особо интересен, можно смело пройти мимо.
Геймеров банят за использование мышки Logitech…
Не самый приятный флешбек к началу бума игровых клавиатур с эффектом Холла — похоже, новая система Haptic…
Razer представила систему тактильной отдачи Dynamic Haptics…
Razer представила новую технологию Dynamic Haptics — систему тактильной отдачи с двумя источниками, котор…
Представлена беспроводная мышь ASUS ZenMouse MD202…
Компания ASUS объявила о выпуске беспроводной мыши ZenMouse MD202, главной особенностью которой стала вер…
Обзор Acer Nitro OMR505. Доступная игровая мышка с беспровод…
Изучаемая сегодня игровая мышка Acer Nitro OMR505 поддерживает два варианта беспроводного соединения, а т…
Мышь Razer Viper V4 Pro оценили в 160 долларов …
Компания Razer пополнила ассортимент беспроводных мышей моделью Viper V4 Pro, которая основана на оптичес…
Razer выпустила уникальную мышку за 1337 долларов…
Когда Razer в декабре прошлого года объявила о перезапуске первой в мире игровой мыши, компания не раскры…
SVEN RX-G980W обзор игровой мышки с топовым сенсором и сменными спинкамиSVEN RX-G980W обзор игровой мышки с топовым сенсором и сменными спинками
Обзор ZONE 51 Shadow. Игровой коврик XXLОбзор ZONE 51 Shadow. Игровой коврик XXL
Обзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащениемОбзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащением
Обзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокруткиОбзор Rapoo MT760PRO. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокрутки
Обзор RAPOO 1680 Silent. Недорогая беспроводная мышкаОбзор RAPOO 1680 Silent. Недорогая беспроводная мышка
