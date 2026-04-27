Turtle Beach представила мышку с сенсорным экраном

Новая линейка компьютерной периферии компании Turtle Beach настолько сосредоточена на сенсорных экранах, что компания встроила дисплей даже в игровую мышь — беспроводная Command Series MC7 стоимостью 160 долларов получила 2,25-дюймовую сенсорную панель на левой стороне корпуса. Расположение выглядит спорным, поскольку пользователи могут случайно задевать экран большим пальцем. Панель задумана как встроенный аналог Stream Deck и позволяет назначать нажатиям пользовательские команды для макросов, запуска приложений и управления OBS Studio. Решение также напоминает печально известный Touch Bar в ноутбуках Apple MacBook Pro, который часто нажимался случайно во время работы и был окончательно убран в 2023 году.

Мышь также оснащена двумя сменными аккумуляторами по 1000 мАч каждый — они обеспечивают до 10 часов автономной работы или до 15 часов при отключённой подсветке. Решение довольно необычное и уже вызвало волну обсуждения на просторах интернета, хотя стоит сказать, что на самом деле спрос на мышку с сенсорным экраном явно будет ограниченным. Во-первых, из-за цены — 160 долларов это довольно много, без всякого сомнения. Во-вторых, стоит напомнить, что случайные срабатывания во время работы предотвратить в этом случае очень проблематично — и это может помешать. В-третьих, помимо сенсорного экрана у этой мышки по сути нет ничего уникального или удивительного, так что если экран вам не особо интересен, можно смело пройти мимо.