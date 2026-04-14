Представлена беспроводная мышь ASUS ZenMouse MD202

Компания ASUS объявила о выпуске беспроводной мыши ZenMouse MD202, главной особенностью которой стала верхняя панель из фирменного материала Ceraluminum. Последняя выделяется гладкой текстурой, сравнимой с керамикой, металлическим блеском и устойчивостью к царапинам.

Новинка также характеризуется возможностью подключения через Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц, поддержкой одновременной работы с четырьмя устройствами, оптическим сенсором с поддержкой Track-on-Glass, встроенной батареей с автономностью до семи месяцев, поддержкой быстрой зарядки через интерфейс USB-C, световым индикатором низкого заряда аккумулятора, приложением MyASUS для настройки чувствительности сенсора от 800 до 4200 DPI, пятью кнопками, износостойкими микропереключателями с ресурсом до 50 млн нажатий, тефлоновыми ножками и массой 85 граммов. Цена мыши пока не объявлена.
