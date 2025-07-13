Обзор RAPOO VT960PRO. Беспроводная игровая мышка с экраном

Изучаемая сегодня игровая мышка RAPOO VT960PRO делает заявку на топовый уровень, предлагая в металлическом корпусе встроенный дисплей для мониторинга параметром, высокоточный сенсор Pixart PAW3395, беспроводное соединение и емкий аккумулятор. При этом для такого оснащения у нее довольно привлекательный ценник.

Обзор RAPOO VT960PRO

Комплектация

Упакована в коробку с характерным оформлением для игровой линейки аксессуаров этого производителя. На гранях коробки приведены данные по ключевым особенностям и характеристикам.

Обзор RAPOO VT960PRO

Комплект включает переходник для подключения передатчика и сам передатчик, интерфейсный кабель, сменные ножки скольжения и боковые накладки, а также руководство пользователя.

Обзор RAPOO VT960PRO

Внешний вид

У мышки технологичное внешнее исполнение. Состоит корпус визуально из нескольких элементов, это основная часть с кнопками и колесиком прокрутки, а также спинка в виде дуги.

Обзор RAPOO VT960PRO

Основная часть легкая, выполнена из пластика, собрана плотно. Спинка — это металлическая дуга, придающая конструкции жесткость. И свободное пространство внутри.

Обзор RAPOO VT960PRO

Форма при этом симметричная. В основных переключателях используются OMRON с ресурсом в 50 миллионов кликов. Слева две дополнительные клавиши фиолетового цвета и ниже еще одна клавиша. Все можно запрограммировать.

Обзор RAPOO VT960PRO

Колесико прокрутки с резиновой накладкой с протектором. Вращается с тактильным отсечками. Позади еще одна дополнительная клавиша.

Обзор RAPOO VT960PRO

По центру фронтальной стороны разъем USB-C. RAPOO VT960PRO поддерживает как беспроводное, так и проводное соединение. В комплекте предусмотрели кабель и переходник для сокращения дистанции до передатчика.

Обзор RAPOO VT960PRO

В центральной части OLED-дисплей, на него можно выводить изображение, которое загружается в утилите управления. С помощью него же можно контролировать активное разрешение сенсора, заряд аккумулятора и активный профиль.

Обзор RAPOO VT960PRO

На основании массивные ножки скольжения, механический тумблер питания. Окошко сенсора.

Обзор RAPOO VT960PRO

Софт

С официального сайта производителя доступна утилита управления с распределением настроек по профилям. На главной странице сводная информация по всем ее рабочим параметрам.

Обзор RAPOO VT960PRO

Выставляются до семи уровней чувствительности сенсора, которые можно сократить до 1 или 2.

Обзор RAPOO VT960PRO

Меняются действия клавиш с выбором из библиотеки и макросов.

Обзор RAPOO VT960PRO

Сам детальный редактор макросов с тонкой постройкой сценариев и действий.

Обзор RAPOO VT960PRO

Частота опроса сенсора и высота отрыва. Отдельное окно для управления дисплеем.

Обзор RAPOO VT960PRO

Тесты RAPOO VT960PRO

Для беспроводной мышки у RAPOO VT960PRO легкий вес с хорошей балансировкой. Не создает повышенную нагрузку на ладонь и с ней можно проводить длительные сеансы в любимых играх. Подходит под разный тип хвата. Кнопки расположены удобно, в играх можно часть действий раскидать по ним, смену оружия, броски гранатой и прочее.

Обзор RAPOO VT960PRO

Сенсор с высокой разрешающей способностью до 26 000 DPI. Это с очень большим запасом закрывает все потребности в играх разных жанров. Показал себя на отлично, точное и предсказуемое поведение. Контролируемая стрельба в шутерах, точная реакция.

Обзор RAPOO VT960PRO

В мышке реализована оптимизация качества беспроводного соединения с технологией V+, защищающая соединение от помех и наводок, а также повышающая стабильность. Установленный здесь аккумулятор дает несколько недель активной эксплуатации без зарядки и простое восстановление заряда с помощью кабеля USB-C.

Обзор RAPOO VT960PRO

Итоги RAPOO VT960PRO

RAPOO VT960PRO – топовая беспроводная игровая мышка с точным сенсором, футуристичным корпусом, OLED-дисплеем, длительным временем автономной работы и поддержкой тонких настроек с помощью программного обеспечения.
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