Обзор RAPOO VT960PRO. Беспроводная игровая мышка с экраном

Комплект включает переходник для подключения передатчика и сам передатчик, интерфейсный кабель, сменные ножки скольжения и боковые накладки, а также руководство пользователя.
Основная часть легкая, выполнена из пластика, собрана плотно. Спинка — это металлическая дуга, придающая конструкции жесткость. И свободное пространство внутри.
Форма при этом симметричная. В основных переключателях используются OMRON с ресурсом в 50 миллионов кликов. Слева две дополнительные клавиши фиолетового цвета и ниже еще одна клавиша. Все можно запрограммировать.
Колесико прокрутки с резиновой накладкой с протектором. Вращается с тактильным отсечками. Позади еще одна дополнительная клавиша.
По центру фронтальной стороны разъем USB-C. RAPOO VT960PRO поддерживает как беспроводное, так и проводное соединение. В комплекте предусмотрели кабель и переходник для сокращения дистанции до передатчика.
В центральной части OLED-дисплей, на него можно выводить изображение, которое загружается в утилите управления. С помощью него же можно контролировать активное разрешение сенсора, заряд аккумулятора и активный профиль.
На основании массивные ножки скольжения, механический тумблер питания. Окошко сенсора.
Выставляются до семи уровней чувствительности сенсора, которые можно сократить до 1 или 2.
Меняются действия клавиш с выбором из библиотеки и макросов.
Сам детальный редактор макросов с тонкой постройкой сценариев и действий.
Частота опроса сенсора и высота отрыва. Отдельное окно для управления дисплеем.
Сенсор с высокой разрешающей способностью до 26 000 DPI. Это с очень большим запасом закрывает все потребности в играх разных жанров. Показал себя на отлично, точное и предсказуемое поведение. Контролируемая стрельба в шутерах, точная реакция.
В мышке реализована оптимизация качества беспроводного соединения с технологией V+, защищающая соединение от помех и наводок, а также повышающая стабильность. Установленный здесь аккумулятор дает несколько недель активной эксплуатации без зарядки и простое восстановление заряда с помощью кабеля USB-C.