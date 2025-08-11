Обзор RAPOO 1680 Silent. Недорогая беспроводная мышка

Сегодня героем обзора будет компактная и легкая мышка RAPOO 1680 Silent, использующая беспроводное подключение по радиоканалу и оснащенная сенсором с фиксированной чувствительностью. Уже доступна в российских магазинах со средней стоимостью в 900 рублей.

Комплектация

Компактная коробка с аккуратным оформлением. Комплект включает передатчик, АА-батарейку, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы. Боковина глянцевая, основная рабочая поверхность матовая, обеспечивающая хорошее сцепление в руках и отсутствие проблем с загрязнением.

Основные клавиши переходят в спинку как цельный элемент конструкции. Установлены переключатели с хорошо слышимым щелчком.

Колесико прокрутки с резиновым контуром с рядами углублений, упрощающих прокрутку. На спинке текстурный логотип бренда.

Корпус симметричен, боковины заужены под удобный хват. Вес у мышки легкий. Качество сборки хорошее. Дополнительный клавиш нет

На основании у RAPOO 1680 Silent четыре ножки скольжения круглой формы. Механический тумблер питания и отсек под батарейку. Для питания нужен элемент АА и он идет в комплекте.

Тесты

Для связи используется радиочастота 2.4 ГГц. Чтобы начать работу необходимо установить батарейку, переключить тумблер в рабочее положение и подключить к системе комплектный передатчик. Проблем в качестве выявлено не было, поддерживает разные операционные системы.

Установлен сенсор с фиксированным разрешением в 1000 DPI. Работает хорошо, не срывает. Закрывает типовые рабочие задачи и показал себя достойно на разных типах покрытий. Комплектной батарейки должно хватить на несколько месяцев эксплуатации.

Итоги

RAPOO 1680 Silent – недорогая мышка с беспроводным подключением, выполненная в компактном и легком корпусе симметричной формы.