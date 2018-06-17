Micromax Canvas 2 Plus получил аккумулятор на 4000 мАч

Компания Micromax пополнила ассортимент смартфонов моделью Micromax Canvas 2 Plus, которая является продвинутой версией прошлогоднего Micromax Canvas 2. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей с яркостью 450 кд/м2, восьмиядерной платформой с частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, расширяемой посредством слота для карт microSD, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, модулями WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 и GPS, поддержкой 4G VoLTE, сканером отпечатков пальцев, системой распознавания пользователей по лицам и аккумулятор на 4000 мАч. Цена смартфона составит 130 долларов.