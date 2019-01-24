Microsoft Classroom Pen стоит слишком дорого

В последнее время производители планшетных компьютеров стали активно работать над созданием дополнительных аксессуаров, которые позволяют работать с их устройствами более комфортно. Например, было создано специальное перо Microsoft Classroom Pen, которое позволяет работать с планшетным компьютером Surface Go и практичнее рисовать или делать заметки. Единственная проблема этого пера в том, что оно стоит 40 долларов. Это довольно дорого, тем более сам планшет позиционируют как отличный бюджетный вариант для школы или университета. Так что очень странно, что к бюджетному планшету предлагают приобрести перо, которое стоит крайне больших денег по меркам современного рынка. Видимо, школьникам придется рисовать пальцем, чтобы не тратить такие деньги.