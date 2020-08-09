Microsoft Remote Desktop теперь работает на телевизорах с Android

Microsoft недавно обновила свой клиент удаленного рабочего стола для Android. Это приложение позволяет работать с приложениями и рабочими столами Windows прямо с Android-устройств или Chromebook, поддерживающего Google Play Store.

В версии 10.0.7 обновленный Microsoft Remote Desktop был переделан, чтобы использовать тот же базовый механизм RDP, что и клиенты iOS и macOS. Теперь же приложение предлагает полную поддержку виртуального рабочего стола Windows.

Microsoft также рекламирует лучший пользовательский интерфейс с новым центром подключений, включая новый пользовательский интерфейс выполнения подключения и панель подключения в сеансе. Ещё клиент Microsoft Remote Desktop поддерживает устройства Android TV, что означает, что теперь вы можете получить доступ к своим удаленным компьютерам через телевизор с большим экраном.