Microsoft Surface Duo поступил в продажу

Какое-то время назад компания Microsoft рассказала о своем новом смартфоне, в который мало кто верил. Все же устройство с двумя дисплеями, которое можно складывать пополам и использовать экраны для работы или отдыха независимо друг от друга — довольно странно звучит, не говоря уже о реализации. Но на деле оказалось, что производитель действительно выпустил устройство в продажу — это состоялось именно сегодня. Пока что купить Microsoft Surface Duo можно не во всех странах, цена составляет 1400 долларов, что достаточно дорого на самом деле, но преимущества продукта позволяют верить в успех этого релиза. Возможно именно за этим форм-фактором будущее рынка смартфонов, кто знает. Пока что ждем гаджет в нашей стране и тогда поговорим о конкурентах.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Duo
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