Microsoft Surface Duo замечен под управлением Windows 11 на базе ARM64

В этом месяце стало известно, что Microsoft наконец-то представила обновление ОС Android 11 для своего смартфона с двумя дисплеями Surface Duo. Но в то время как официальная сборка, отстает от общего рынка мобильных устройств, кажется что неофициальная сборка актуальна для рынка ПК.

Согласно отчету, разработчик основного проекта LumiaWoA Гюстав Монс поделился изображениями Surface Duo, работающего под управлением Windows 11 на базе системы ARM64. Ранее Гюстав также портировал ОС Windows 10 на Lumia 950XL. Точно так же ему также удалось портировать Windows 11 ARM на смартфон с двумя дисплеями. Для тех, кто не знает, Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10 Mobile, поэтому усилия разработчиков WoA помогли более старым моделям Lumia получать обновления и даже обновить всю свою ОС. Эти разработчики представляют собой независимую группу, которая последние годы работала над неофициальным проектом Windows на ARM.

Первоначально проект был ориентирован на Windows 10, но с запуском Windows 11 теперь они также работают и над более новой операционной системой.