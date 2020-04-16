Microsoft Surface Earbuds готовятся к релизу

Какое-то время назад компания Microsoft официально представила свои новые наушники, которые работают по беспроводной связи, и эти наушники много кого заинтересовали. У них достаточно необычный дизайн корпуса, плюс производитель вроде как обещает качество звука на достаточно высоком уровне. Теперь появилась информация о том, что наушники Microsoft Surface Earbuds вскоре поступят в продажу, хотя ранее компания сообщала о том, что не может назвать точную дату. Вероятно, ситуация изменилась или просто сейчас самое время представить свою новинку, которая мигом привлечет внимание аудитории со всего мира. Все же наушники Microsoft Surface Earbuds выглядят очень круто и явно стоит потраченных денег даже если вы не фанат таких вот технологий.