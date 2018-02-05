Microsoft Surface Laptop стоит 800 баксов

Представлена более простая и доступная версия ноутбука Microsoft Surface Laptop, который стоит 800 долларов и его советуют покупать всем казуальным пользователям, всем из образовательной сферы и сферы бизнеса. Ноутбук смотрится достаточно стильно и дорого, у него отличная клавиатура и дисплей, компактные размеры и работает устройство достаточно тихо. При этом, начинка ноутбука осталась на достаточно адекватном уровне - Intel Core m3-7Y30, оперативной памяти 4 гигабайта, 128 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. Собственно, действительно классное решение, которое позволит вам получить качественное и современное устройство за небольшие деньги. Для многих это будет идеальное решение на каждый день, включая студентов, преподавателей, журналистов и так далее. Ждем в России, конечно же.