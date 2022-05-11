Microsoft анонсировала адаптивную мышь

Первый компонент — это Microsoft Adaptive Mouse, которую вы можете настроить с помощью Microsoft Adaptive Mouse Tail and Thumb Support, чтобы сделать мышь, которая действительно подходит для вас. Центр мыши Microsoft Adaptive, удлинитель и поддержка большого пальца объединяются, чтобы создать традиционную мышь, легкую и портативную. Кроме того, аксессуар для поддержки большого пальца легко переключается между левшами и правшами.
Далее следует набор адаптивных аксессуаров Microsoft, которые позволяют заменить или дополнить традиционные клавиатуры центральным концентратором и новыми беспроводными кнопками. Microsoft Adaptive Hub может подключаться по беспроводной связи к четырем кнопкам Microsoft Adaptive Buttons, что позволяет выполнять несколько подключений с меньшим количеством проводов. Концентратор также работает со стандартными переключателями вспомогательных технологий 3,5 мм и имеет три различных профиля для использования с несколькими устройствами.
В сочетании с Microsoft Adaptive Hub адаптивную кнопку Microsoft можно легко настроить в соответствии с вашими собственными предпочтениями и с различными накладками кнопок, выбрав между крестовиной, джойстиком или двойной кнопкой, а также вы можете напечатать на 3D-принтере свою собственную верхнюю часть кнопки чтобы соответствовать вашим конкретным потребностям. Беспроводная и универсальная конструкция позволяет создать настройку, которая лучше всего подходит для вас, независимо от того, используете ли вы универсальное устройство 2 в 1, такое как Surface Pro.