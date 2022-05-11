Microsoft анонсировала адаптивную мышь

Новые адаптивные аксессуары от Microsoft обеспечивают легко адаптируемую и простую в использовании систему. Каждая часть разработана в сотрудничестве с сообществом людей с ограниченными возможностями, чтобы помочь людям, которые могут испытывать трудности с использованием традиционной мыши и клавиатуры. Традиционная мышь и клавиатура могут создавать препятствия для людей с ограниченной подвижностью. Эти адаптивные аксессуары могут выполнять множество функций, облегчая тем самым проблему тех, кому сложно получить максимальную отдачу от своего ПК. Адаптивные аксессуары Microsoft состоят из трех основных компонентов, которые позволяют настраивать, 3D-печатать и настраивать собственную мышь, ввод с клавиатуры и сочетания клавиш в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Первый компонент — это Microsoft Adaptive Mouse, которую вы можете настроить с помощью Microsoft Adaptive Mouse Tail and Thumb Support, чтобы сделать мышь, которая действительно подходит для вас. Центр мыши Microsoft Adaptive, удлинитель и поддержка большого пальца объединяются, чтобы создать традиционную мышь, легкую и портативную. Кроме того, аксессуар для поддержки большого пальца легко переключается между левшами и правшами.

Далее следует набор адаптивных аксессуаров Microsoft, которые позволяют заменить или дополнить традиционные клавиатуры центральным концентратором и новыми беспроводными кнопками. Microsoft Adaptive Hub может подключаться по беспроводной связи к четырем кнопкам Microsoft Adaptive Buttons, что позволяет выполнять несколько подключений с меньшим количеством проводов. Концентратор также работает со стандартными переключателями вспомогательных технологий 3,5 мм и имеет три различных профиля для использования с несколькими устройствами.

В сочетании с Microsoft Adaptive Hub адаптивную кнопку Microsoft можно легко настроить в соответствии с вашими собственными предпочтениями и с различными накладками кнопок, выбрав между крестовиной, джойстиком или двойной кнопкой, а также вы можете напечатать на 3D-принтере свою собственную верхнюю часть кнопки чтобы соответствовать вашим конкретным потребностям. Беспроводная и универсальная конструкция позволяет создать настройку, которая лучше всего подходит для вас, независимо от того, используете ли вы универсальное устройство 2 в 1, такое как Surface Pro.
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