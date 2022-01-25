Microsoft обновила Surface Duo до Android 11

Вы можете настроить Surface Duo на автоматическое распределение определенных приложений на обоих экранах и настроить параметры ответа на телефонные звонки, когда устройство сложено. А если вы предпочитаете рукописные заметки, вы можете нажать верхнюю кнопку сопряженного Slim Pen 2, чтобы открыть OneNote. Обновление, вероятно, будет приветствоваться, если вы устали жить с Android 10 более года. Впрочем, стоит напомнить, что Android 12 уже доступна на других телефонах в течение нескольких недель, а в некоторых случаях и месяцев — Microsoft все еще отстает, даже если разрыв сократился. Хотя понятно, что обновления для такого уникального телефона потребуют больше времени, но и компания довольно крупная — странно, что она не может справиться с поставленной задачей.