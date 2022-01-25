Microsoft обновила Surface Duo до Android 11

Microsoft наконец-то обновила оригинальный Surface Duo, условно говоря. Как отмечает информационное издание 9to5Google, компания наконец-то выпустила давно обещанное (и запоздалое) обновление Android 11 для смартфона с двумя экранами. Конечно, главная фишка — новая операционная система, но вы также найдете множество улучшений, характерных для Surface Duo. Для начала теперь вы можете играть в облачные игры Xbox Game Pass с помощью экранного контроллера. OneDrive также имеет «улучшенный» двухэкранный интерфейс для просмотра и редактирования фотографий. Переработан дизайн ящиков приложений и папок с улучшенной поддержкой перетаскивания, а фид Microsoft и виджеты «Пуск» получили обновления.

Вы можете настроить Surface Duo на автоматическое распределение определенных приложений на обоих экранах и настроить параметры ответа на телефонные звонки, когда устройство сложено. А если вы предпочитаете рукописные заметки, вы можете нажать верхнюю кнопку сопряженного Slim Pen 2, чтобы открыть OneNote. Обновление, вероятно, будет приветствоваться, если вы устали жить с Android 10 более года. Впрочем, стоит напомнить, что Android 12 уже доступна на других телефонах в течение нескольких недель, а в некоторых случаях и месяцев — Microsoft все еще отстает, даже если разрыв сократился. Хотя понятно, что обновления для такого уникального телефона потребуют больше времени, но и компания довольно крупная — странно, что она не может справиться с поставленной задачей.