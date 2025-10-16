Microsoft переносит производство планшетов из Китая

На фоне усиливающихся торговых напряжений между США и Китаем компания Microsoft, по сообщениям, готовится перенести производство своих ноутбуков и планшетов серии Surface за пределы Китая. Издание Nikkei утверждает, что корпорация планирует начать перенос производства устройств Surface и серверного оборудования не раньше 2026 года, но это уже совсем скоро. Перемещение коснётся не только сборки, но и поставок комплектующих и деталей для будущих моделей Surface и серверов. По данным источников, Microsoft уже перенесла часть производства серверов в другие страны и теперь стремится наладить выпуск большего числа консолей Xbox за пределами Китая. С другой стороны, Microsoft далеко не единственная компания, стремящаяся сократить зависимость от китайских заводов.

Apple, по сообщениям Bloomberg, также готовится перенести часть производства во Вьетнам. Там планируется выпуск новой линейки устройств, включая «умный» домашний дисплей, камеры внутреннего наблюдения и более продвинутого настольного робот». Всё это — часть стратегии компании по постепенному выводу сборочных мощностей из Китая. Данная диверсификация нужна компаниям не потому, что их не устраивают цены или сервис на территории Китая, а из-за того, что новые пошлины вынуждают существенно повышать цену конечной продукции. Это заметно ударит по продажам, чего крупным игрокам, конечно, хотелось бы избежать. Соответственно, Microsoft хочет перенести заводы в другие страны.
