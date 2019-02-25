Microsoft показала HoloLens 2

Компания Microsoft официально представила новый шлем дополненной реальности HoloLens 2, который называют более доступным решением. Цена новинки составляет 3500 долларов или 125 долларов по ежемесячной подписке. Конечно, вы можете решить, что это какая-то шутка и такой шлем назвать доступным язык не поворачивается. Однако, оригинальная первая модель обошлась покупателям вовсе в 5000 долларов, то есть намного дороже. Пока что смысла покупать шлем просто нет, ведь контента под него очень мало и он создается с прицелом на какие-то специфические занятия или типы работ, тогда как для обычного пользователя вариантов практически нет. Остается лишь надеяться, что когда-то данный продукт будет пользоваться спросом и у обычных людей.