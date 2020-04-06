Microsoft показала Surface Duo

Компания Microsoft официально показала, как может выглядеть смартфон с двумя дисплеями, которые будут работать в полноценном режиме. Представила компания данную функцию на устройстве Surface Duo, которое в ближайшем будущем должно попасть в продажу. Или хотя бы будет анонсировано. Если верить данным, которые компания предоставила, новое устройство будет выглядеть достаточно круто и интересно, но при этом пользователь будет получать полноценные два дисплея, с которыми можно будет взаимодействовать в самых разных сценариях. В итоге продукт получается очень крутой, особенно если вы пользуетесь устройством не только для звонков и общения в социальных сетях. Будем надеяться, что на момент релиза цена будет адекватная.