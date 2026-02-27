Microsoft представила Copilot Tasks на базе ИИ

Компания Microsoft представила предварительную версию новой системы искусственного интеллекта Copilot Tasks, которая, по заявлению разработчика, способна брать на себя рутинные задачи и выполнять их в фоновом режиме. Инструмент снижает нагрузку на устройство пользователя, поскольку использует собственный облачный компьютер и браузер, благодаря чему может выполнять различные поручения — от планирования встреч до составления учебных планов, пока владелец занимается другими делами. Как отмечают в Microsoft, пользователю достаточно описать задачу обычным языком, после чего Copilot Tasks сможет выполнить её разово, по расписанию или на регулярной основе. По завершении работы система формирует подробный отчёт о проделанных действиях.

Copilot Tasks можно поручить, например, управление подписками с отключением неиспользуемых сервисов, а также преобразование писем, вложений и изображений из почты в презентацию. Среди других сценариев — поиск срочных писем с подготовкой ответов, организация дня рождения от выбора площадки до рассылки приглашений, а также регулярный мониторинг новых объявлений об аренде квартир по пятницам с возможностью записи на просмотр жилья. Появление Copilot Tasks выглядит как ответ Microsoft на развитие агентных возможностей искусственного интеллекта, которые в последние месяцы представили лидеры рынка. Но можно ли доверить системе действительно важные задачи и насколько ИИ хорошо с ними справится — вопрос открытый.
