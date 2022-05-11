Microsoft представила манипуляторы для ПК для людей с ограниченными возможностями

Microsoft представила необычные виды привычных нам манипуляторов и аксессуаров для ПК. Компания называет это адаптивной мышью, концентратором и кнопками. То есть это адаптивная мышь, хаб и кнопка. В данном случае речь идет о товарах для людей с ограниченными возможностями. А адаптивны они по той причине, что речь фактически идет о конструкторе. Квадратная мышь — на ее примере легко понять, в чем суть идеи Microsoft. Эта самая квадратная мышка фактически является основой или стержнем, на который могут крепиться различные расширения с учетом особенностей конкретного пользователя. Эти расширения предлагается распечатать на 3D-принтере. Мышь нормальной формы на фото как раз такой же сердечник и плюс обычная рамка обычной формы. Аналогичная ситуация и с другими новшествами.

Такой подход позволяет создать манипулятор, во-первых, для разных задач, а во-вторых, для людей с разными физическими данными. Адаптивная кнопка позволяет реализовать на ПК восемь программируемых клавиш. Причем физических клавиш не должно быть восемь — Microsoft говорит о возможности создания сложных макросов в том числе. К Adaptive Hub можно подключить по беспроводной сети до четырех Adaptive Buttons, что обеспечивает очень гибкую конфигурацию рабочего пространства. Новинки выйдут осенью.