Microsoft представила планшет-телевизор

Компания Microsoft представила линейку настенных мониторов для демонстрации презентаций и других офисных задач Surface Hub 2S. Он на 60% тоньше и на 40% легче предшественника.

Внутри планшета установлен процессор Intel Core i5 8-го поколения, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти SSD, встроенная графика Intel UHD Graphics 620.

Surface Hub 2S работает под управлением Windows 10 (Team) с поддержкой Skype, Office, OneDrive и сервиса для командной работы Microsoft Teams.

Размеры 50-дюймовой версии: 741×1097×76,2 мм, а вес составляет 28 кг. К монитору можно подключить внешний источник питания для автономной работы, а также специальную колесную подставку от Steelcase. Оба аксессуара продаются отдельно. Продажи 50-дюймовой модели начнутся в июне по цене 8999 долларов (примерно 575 300 рублей).