Microsoft сотрудничает с Пентагоном

В сети появилась информация о том, что компания Microsoft планирует поставлять свои очки виртуальной реальности Пентагону. Пока что информация носит неофициальный характер, но на официальные заявления я бы и не надеялся — это же военная сфера, в которой никогда точно никто ничего не говорит. Однако, вполне вероятно, что данное устройство действительно будут использовать для рабочих задач — если создать подходящий софт, то можно существенно упростить работу в массе сфер. Детальную информацию о преимуществах продукта не разглашают, но нам кажется, что будущее уже наступило — прямо сейчас технологии, которые раньше были только в фильмах про фантастику, используют в быту и вполне успешно. Скоро такие же устройства мы будем использовать у себя дома.