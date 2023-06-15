Microsoft теперь продаёт детали для ремонта компьютеров Surface

Компания Microsoft наконец-то сделала запчасти для своих устройств из линейки Surface доступными для продажи обычными пользователями в интернете. Эти компоненты предназначены для технически подкованных клиентов, которые хотят самостоятельно отремонтировать свои устройства после истечения гарантии. В компании заявили, что сейчас в продаже есть компоненты для Surface Pro 7, Surface Pro 8 и Surface Pro 9 (модель Intel и модель SQ3 с поддержкой 5G), Surface Laptop 3, Surface Laptop 4 и Surface Laptop 5, Surface Laptop Go 2, Surface Laptop Studio и настольного компьютера Surface Studio 2 Plus. Некоторые устройства, например Surface Pro 9, имеют множество заменяемых запчастей, включая подставку, дисплей, батарею, порты, заднюю крышку, динамики, сетевые модули и камеру.

У других устройство, например, Surface Pro 7, есть только заменяемые части корпуса и не более того. Проблема лишь в том, что эти запчасти не являются дешевыми. Например, сменная батарея для Surface Pro 9 стоит 238 долларов для модели Intel и 250 долларов для версии Arm — и это странно, потому что батареи там практически идентичные. Новый экран для Surface Pro 9 стоит 363 доллара, а новая клавиатура для Surface Laptop 5 стартует с отметки в 88 долларов, то есть это довольно дорогое удовольствие. И с такими ценами, вероятно, потенциальные покупатели не будут так уж рады новой системе продажи запчастей, потому что чаще легче просто купить новое устройство, нежели ремонтировать текущее.