Microsoft выпускает планшет Surface Go за 399 долларов США

Microsoft недавно объявила выпуске нового Surface Go, 10-дюймовой планшета трансформера, версия с поддержкой 4G будет выпущена ​​позже в этом году.Он имеет сенсорный экран, так же Surface Pro имеет соотношение сторон 3: 2 и разрешение экрана 1800x1200 пикселей. Планшет имеет размеры 245x175x8.3 мм и весит чуть больше полу килограмма. Планшет оснастили двухядерныйм процессором Intel Pentium 4415Y с базовой тактовой частотой 1,6 ГГц, а также встроенной графикой Intel HD Graphics 615, он имеет TDP всего 6 Вт.Вы можете выбрать версию на 4 или 8 ГБ lpddr3 памяти и SSD емкостью 64, 128 и 256 ГБ. Он будет продаваться начиная с $ 399 MSRP.