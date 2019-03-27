Микро-ноутбук с высокой производительностью

2019-03-27, Автор - Anna; Продукт - GPD Pocket 2; [93]
GPD Pocket 2 видит возвращение к когда-то популярному формату нетбуков, но с большей мощностью под капотом. Он сочетает в себе сенсорный экран 7-дюймового планшета и традиционную клавиатуру ноутбука, упакован в Intel SoC 7-го поколения под управлением Windows 10.

7-дюймовый экран имеет разрешение 1,920 x 1200 и тонкие рамки всего 4 мм. Внутри находится двухъядерный процессор m3-7Y30 со встроенной HD-графикой, работающий на частоте 2,6 ГГц, который поддерживается 4 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища с расширением SD-карты. Габариты 181 х 112 х 8-14 мм, а вес 465 г. Мини ноутбук имеет два порта USB и один USB-C, аккумулятор емкостью 6800 мАч и встроенные динамики. GPD Pocket 2 доступен $ 435.

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