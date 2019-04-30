Микрофон HyperX QuadCast USB для идеальной потоковой передачи игр за $ 140

HyperX недавно вышел на сцену со своим самым первым микрофоном - HyperX QuadCast для PlayStation 4 и ПК.

Микрофон оснащен четырьмя шаблонами полярности, регулировкой усиления, встроенным поп-фильтром и простой функцией приглушения звука: при ее активации отключается красный светодиодный индикатор. Микрофон использует технологию USB для записи чистого и ровного звука, а для мониторинга работы предусмотрен 3,5-мм выход на наушники.

Благодаря кристально чистой передаче голоса, Quadcast объединяет стримера со зрителями как никогда раньше. Автономный микрофон HyperX Quadcast уже продаже по ориентировочной стоимости $139,99.