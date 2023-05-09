Mini-LED телевизоры TCL Q10H появились в продаже

Компания TCL дала старт продажам флагманских телевизоров TCL Q10H, которые оценены в 1155, 1600, 2170 и 3750 долларов за версии с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов соответственно. Новинки характеризуются HVA-панелями, выполненными по технологии Mini-LED, 2304 зонами подсветки, яркостью до 3000 кд/кв.м, разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, углами обзора 178°, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 с сабвуфером мощностью 20 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, портом USB 3.0 и четырьмя интерфейсами HDMI 2.1.