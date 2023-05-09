Mini-LED телевизоры TCL Q10H появились в продаже

Компания TCL дала старт продажам флагманских телевизоров TCL Q10H, которые оценены в 1155, 1600, 2170 и 3750 долларов за версии с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов соответственно. Новинки характеризуются HVA-панелями, выполненными по технологии Mini-LED, 2304 зонами подсветки, яркостью до 3000 кд/кв.м, разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, углами обзора 178°, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 с сабвуфером мощностью 20 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, портом USB 3.0 и четырьмя интерфейсами HDMI 2.1.

90-телевизор Xiaomi Game TV ES Pro оценен в $1445…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров 90-дюймовой моделью Xiaomi Game TV ES Pro. Новинка хара…
Телевизор Motorola Envision TV оценен от $120…
Принадлежащий компании Lenovo бренд Motorola пополнил ассортимент телевизоров линейкой Motorola Envision …
Телевизор Xiaomi Mi Master 86 Mini LED оценен в $2185…
Компания Xiaomi представила флагманский Mi Master 86 Mini LED, который появится в китайской продаже 21 ап…
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд…
Хотите купить новый телевизор, но не знаете, какой именно выбрать? Это вполне нормально, ведь из-за сущес…
Представлены телевизоры Sony BRAVIA XR OLED A80L…
Компания Sony пополнила ассортимент OLED-телевизоров серией BRAVIA XR OLED A80L, которая состоит из четы…
40-дюймовый монитор LG UltraWide 40WP95CP-W оценен в €1340…
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraWide 40WP95CP-W, которая получила 39,7-дюймовую …
85-дюймовый телевизор TCL Q10H оценен в $2170…
Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры линейки Q10H, которая состоит из моделей с экранами…
Xiaomi Mi Master 86 Mini LED появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам телевизора Mi Master 86 Mini LED, который оценен в 2185 дол…
Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории "цена-качество" для фильмов, сериалов и игр
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor