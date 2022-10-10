Мини-ПК ASUS ExpertCenter PN53 готов к глобальному релизу

Компания ASUS объявила, что её новый мини-ПК ExpertCenter PN53 скоро выйдет в глобальную продажу. Новинка характеризуется платформой AMD Ryzen 6000H (процессоры AMD Rembrandt-H Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 6900HX), двумя слотами M.2 2280 для накопителей PCIe Gen4 NVMe, слотами для 2,5-дюймовых накопителей, двумя слотами SODIMM для ОЗУ DDR5-4800 в сумме до 32 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, 3,5-мм аудиогнездом, 2,5-гигабитным портом Ethernet, двумя интерфейсами HDMI 2.1, пятью разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A, двумя USB 4 Type-C (DisplayPort 1.4/USB Power Delivery), размерами 120:130:58 мм и массой 900 граммов.

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