Мини-ПК ASUS ExpertCenter PN65 появился в продаже

Компания ASUS выпустила в китайскую продажу мини-ПК ExpertCenter PN65, который был представлен в начале этого года. Новинка доступна в двух версиях: с 14-ядерным 18-поточным чипом Intel Core Ultra 5 125H с графикой Intel Arc Graphics и с 16-ядерным 22-поточным процессором Ultra 7 155H. Конфигурации оценены в 720 и 855 долларов соответственно. Компьютер также оснащается от 16 ГБ до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ, интерфейсами USB, HDMI, DisplayPort и VGA, а также возможностью подключить четыре монитора с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц.

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