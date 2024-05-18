Мини-ПК Ayaneo AM01S получил ретро-дизайн

Компания Ayaneo пополнила ассортимент компактных ПК моделью AM01S, которая выделяется своим ретро-дизайном в стиле компьютеров Apple Macintosh. Новинку оснастили откидным экраном (зачем?), 8-ядерными 16-поточными процессорами AMD Ryzen 7 8845HS (тактовая частота до 5,1 ГГц) и Ryzen 9 8945HS (до 5,2 ГГц) с производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M и блоком NPU, шестью разъемами USB и двумя USB4, двумя портами RJ45 2.5GbE и двумя интерфейсами HDMI. Остальные характеристики, цены на конфигурации, а также дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.