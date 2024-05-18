Мини-ПК Ayaneo AM01S получил ретро-дизайн

Компания Ayaneo пополнила ассортимент компактных ПК моделью AM01S, которая выделяется своим ретро-дизайном в стиле компьютеров Apple Macintosh. Новинку оснастили откидным экраном (зачем?), 8-ядерными 16-поточными процессорами AMD Ryzen 7 8845HS (тактовая частота до 5,1 ГГц) и Ryzen 9 8945HS (до 5,2 ГГц) с производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M и блоком NPU, шестью разъемами USB и двумя USB4, двумя портами RJ45 2.5GbE и двумя интерфейсами HDMI. Остальные характеристики, цены на конфигурации, а также дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

Корпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Form…
Изучаемый сегодня корпус Formula Crystal Z1M позволяет собрать игровой или рабочий ПК с материнской плато…
be quiet! представила корпус Dark Base Pro 901 White…
Сегодня компания be quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК, официально анонсировал сразу две б…
Представлен мини-ПК Beelink SEi14 на Core Ultra 5 125H…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью SEi14, которая основана на аппаратн…
Представлен мини-ПК с экраном AtomMan UH185 Ultra …
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью AtomMan, которая получила веб-камеру для …
Представлен корпус для 3D-карты Lenovo ThinkBook TGX…
Компания Lenovo пополнила ассортимент корпусов для внешних графических адаптеров моделью ThinkBook T, кот…
Бюджетный мини-ПК GMKTec M6 mini получил Ryzen 5 6600H…
Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок мини-ПК GMKTec M6 mini, который предлагает отличны…
Представлен игровой ПК Tecno Mega Mini Gaming G1 …
Компания Tecno привезла на выставку MWC 2024 игровой десктопный компьютер Mega Mini Gaming G1, который мо…
Представлен мини-ПК Haier Yunyue mini H13 на Core i7-12650H…
Компания Haier неожиданно представила свой новый компактный компьютер, который получил название Yunyue mi…
Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1
Корпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 WhiteКорпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 White
Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21
Корпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1MКорпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Formula Crystal Z1M
Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор APNX Creator C1Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор APNX Creator C1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor