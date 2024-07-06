Мини-ПК Beelink GTi14 Ultra оценен 670 долларов

Компания Beelink дала старт продажам компактного ПК GTi14 Ultra, главной особенностью которого стал полноценный слот PCIe x8 для подключения внешнего графического адаптера. Новинка также характеризуется корпусом с размерами 158:158:56 мм, интегрированным блоком питания мощностью 150 Вт, чипами Intel Core Ultra от Ultra 7 155H, двумя слотами для оперативной памяти, двумя разъемами для твердотельных накопителей, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, ридером карт памяти SD, по одному интерфейсу USB-C 3.2 и USB4, пятью портами USB 3.2 и двумя RJ45, разъемами HDMI и DisplayPort, а также дактилоскопическим сенсором. Базовая конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 1 ТБ обойдется в 670 долларов.

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