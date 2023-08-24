Мини-ПК Geekom IT13 получил процессор Core i9

Компания Geekom пополнила ассортимент компактных компьютеров формата 4x4 моделью IT13, которая получила корпус объемом 600 мл. Новинка характеризуется 12-ядерным процессором Intel Core i5-13500H в базовой конфигурации и 14-ядерным чипом Core i9-13900H в топовой, поддержкой двух твердотельным накопителей M.2 и одного 2,5-дюймового устройства для хранения данных, размерами 117:112:49,2 мм, двумя интерфейсами USB4, двумя HDMI 2.0, тремя USB 3.2 и одним USB 2.0, портом RJ45, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Версия с Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценена в 500 долларов, а топовая конфигурация с Core i9-13900H обойдется в 790 долларов.