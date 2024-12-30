Мини-ПК Geekom QS1 Pro получит процессор Snapdragon X Elite

Сетевые источники сообщают о скором выходе мини-ПК QS1 Pro, который будет основан на 12-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 с графическим ускорителем Adreno и производительностью 4,6 терафлопс. Новинка также получит твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe 4.0 x4 с вместимостью до 2 ТБ, до 64 ГБ оперативной памяти LPDRR5-5600, компактный корпус со светящейся кнопкой включения, 3,5-мм аудиогнездо, два интерфейса USB-A, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Предполагается, что QS1 Pro станет первым мини-ПК на рынке с процессором Snapdragon X Elite. Точная дата релиза и цены пока не раскрываются.

Full Tower корпус под игровую сборку. Обзор AZZA NEPTUNE…
Корпус AZZA NEPTUNE выполнен в типоразмере Full Tower, позволяя устанавливать габаритные видеокарты и сис…
Сбалансированный игровой корпус с 4 вентиляторами. Обзор и т…
Не так давно мы проводили тестирование и сборку в корпусе XPG Valor …
Компактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Power…
Корпус Powercase ByteFlow Micro рассчитан на сборку систем с материнскими платами типоразмера mATX, позво…
Мини-ПК Minisforum MS-A1 вышел в версии с Ryzen 9 9950X…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-A1, которая основана на 16-ядерном 32-…
Корпус с отделкой под дерево. Обзор AZZA FOREST CSAZ-370…
Наиболее распространённым материалом для изготовления корпусов является сталь и пластик, с недавних пор н…
Представлен ПК Lenovo Legion Blade 9000K c Core Ultra 9 285K…
Компания Lenovo пополнила ассортимент настольных компьютеров новой конфигурацией игровой модели Legion Bl…
Представлен мини-ПК ASRock Mars RPL…
Компания ASRock представила компактный ПК Mars RPL, который может похвастаться корпусом объёмом 700 мл и …
Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR A…
В центре внимания ATX корпус XPG VALOR AIR, позволяющий для сборки подбирать компоненты различного класса…
Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER UVIEW UV6Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER UVIEW UV6
Корпус с отделкой под дерево. Обзор AZZA FOREST CSAZ-370Корпус с отделкой под дерево. Обзор AZZA FOREST CSAZ-370
Компактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Powercase ByteFlow MicroКомпактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Powercase ByteFlow Micro
Корпус для материнских плат со скрытыми разъемами. Обзор AZZA COVE CSAZ-570Корпус для материнских плат со скрытыми разъемами. Обзор AZZA COVE CSAZ-570
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor