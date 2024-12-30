Мини-ПК Geekom QS1 Pro получит процессор Snapdragon X Elite

Сетевые источники сообщают о скором выходе мини-ПК QS1 Pro, который будет основан на 12-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 с графическим ускорителем Adreno и производительностью 4,6 терафлопс. Новинка также получит твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe 4.0 x4 с вместимостью до 2 ТБ, до 64 ГБ оперативной памяти LPDRR5-5600, компактный корпус со светящейся кнопкой включения, 3,5-мм аудиогнездо, два интерфейса USB-A, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Предполагается, что QS1 Pro станет первым мини-ПК на рынке с процессором Snapdragon X Elite. Точная дата релиза и цены пока не раскрываются.