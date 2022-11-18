Мини-ПК Gole1 R mini получил 5,5-дюймовый экран

Компания Higole начала краудфандинговую кампанию на Kickstarter по сбору средств на мини-ПК Gole1 R mini, который оценен от 350 долларов. Устройство характеризуется 5,5-дюймовым сенсорным экраном с неназванным разрешением, 8-нанометровой 8-ядерной платформой Rockchip RK3588 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, предустановленной ОС Android 12 с возможностью установить Ubuntu, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 2500 мАч, четырьмя разъемами USB 3.0, интерфейсами HDMI-In, HDMI 2.1, USB-C и RJ45, а также слотом для карт памяти microSD.

Также будет выпущена версия Gole1 RN, которая отличается отсутствием дисплея, аккумулятора, динамиков и микрофона, но со слотом для твердотельного накопителя формата M.2. Цена этого вариант составляет от 300 долларов.