Мини-ПК Khadas Mind 2s получил Core Ultra 7 255H

Компания Khadas пополнила ассортимент мощных мини-ПК моделью Mind 2s, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Intel Arc 140T.

Новинку также оснастили до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8400, двумя слотами M.2 2230 для PCIe-накопителей вместимостью до 2 ТБ, разъемом Mind Link PCIe 5.0 (256 ГТ/с) для подключения модулей расширения Mind Family, как например Mind Graphics eGPU с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, корпусом массой 435 граммов и толщиной 20 мм, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB4, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также батареей ёмкостью 5,55 Втч с автономностью до 25 часов в режиме ожидания. Цены и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.