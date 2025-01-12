Мини-ПК Khadas Mind 2s получил Core Ultra 7 255H

Компания Khadas пополнила ассортимент мощных мини-ПК моделью Mind 2s, которая основана на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Intel Arc 140T.

Новинку также оснастили до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8400, двумя слотами M.2 2230 для PCIe-накопителей вместимостью до 2 ТБ, разъемом Mind Link PCIe 5.0 (256 ГТ/с) для подключения модулей расширения Mind Family, как например Mind Graphics eGPU с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, корпусом массой 435 граммов и толщиной 20 мм, интерфейсами HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB4, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также батареей ёмкостью 5,55 Втч с автономностью до 25 часов в режиме ожидания. Цены и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

Сбалансированный игровой корпус с 4 вентиляторами. Обзор и т…
Не так давно мы проводили тестирование и сборку в корпусе XPG Valor …
AZZA Fighter обзор, тесты и сборка. Mid-Tower корпус с четыр…
Корпус AZZA Fighter с завода оснащается четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм с ARGB-подсветкой. Подд…
Представлен мини-ПК GMKtec NucBox G2 Plus на Intel N150…
Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК моделями NucBox G2 Plus и NucBox G3 Plus, которые осн…
Компактный и недорогой корпус с 4 вентиляторами. Обзор Power…
Корпус Powercase ByteFlow Micro рассчитан на сборку систем с материнскими платами типоразмера mATX, позво…
Мини-ПК Acemagic V1 получил 0,33-литровый корпус …
Компания Acemagic пополнила ассортимент мини-ПК моделью Acemagic V1, которая помещается на ладони. Новинк…
Просторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISE…
Изучаемый сегодня корпус XPG BATTLECRUISER II относится к «высшей лиге», выполнен он в типоразмере Midi T…
Мини-ПК Lenovo IdeaCentre Mini x получил SoC Snapdragon X…
Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью IdeaCentre Mini x (1L, 10), которая …
Корпус для материнских плат со скрытыми разъемами. Обзор AZZ…
Корпус AZZA COVE выполнен в форм-факторе Midi-Tower и две его стенки выполнены из стекла, обеспечивающих …
Корпус с тремя вентиляторами с подсветкой. Обзор Formula Air Power G5 DuoКорпус с тремя вентиляторами с подсветкой. Обзор Formula Air Power G5 Duo
Тесты, сборка и обзор корпуса Azza Prime 360EТесты, сборка и обзор корпуса Azza Prime 360E
Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5Строгий корпус для игровых и рабочих сборок. Обзор Formula Air Power G5
Корпус для систем среднего уровня. Обзор XPG Valor StormКорпус для систем среднего уровня. Обзор XPG Valor Storm
Корпус для материнских плат со скрытыми разъемами. Обзор AZZA COVE CSAZ-570Корпус для материнских плат со скрытыми разъемами. Обзор AZZA COVE CSAZ-570
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor