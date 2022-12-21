Мини-ПК Lenovo IdeaCentre Mini PC оценен в $650

Компания Lenovo представила компактный ПК IdeaCentre Mini PC, объем которого составляет 1 литр, а габариты – 195:191:39 мм. Новинку также оснастили еще не представленными официально процессорами Core i5-13500H и Core i7-13700H, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, слотами для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тремя разъемами USB 3.2, по одному USB-C 3.2, Thunderbolt 4, RJ45 (2.5Gb), USB 2.0. HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также интегрированным блоком питания мощностью 150 Вт. Компьютер появится в продаже во втором квартале следующего года по цене от 650 долларов.