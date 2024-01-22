Мини-ПК Machenike Creator Mini II получил сменную крышку

Компания Machenike представила мини-ПК Creator Mini II, который получил выполненный из экологически чистых материалов корпус объёмом 0,7 л и сменную верхнюю панель. Новинка также характеризуется 12-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen R7 7840H с тактовой частотой до 5.1 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M, системой охлаждения с двумя вентиляторами, слотами для двух ноутбучных модулей оперативной памяти DDR5, твердотельного накопителя 2280 PCIe 4.0, интерфейсами HDMI, DP и USB4, двумя портами RJ-45 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ составляет 375 долларов.

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